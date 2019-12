Wir starten das neue Jahr mit den Jungs des DJ-Kollektivs N.Y.A.D.S. Just Noklu & Run iniQ heizen euch heute Abend kräftig ein. Es gibt einen wilden Ritt durch HipHop, Party Classics, Urban Sounds, Dancehall und mehr. Das Ganze wird gemischt an zwei Plattenspielern mit Skills und jeder Menge Bock auf Musik.

Be there or be f****in' langweilig!

***** N.Y.A.D.S. - NOT YOUR AVERAGE DISCO SHIT *****