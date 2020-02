Thomas Roth wird mit seiner Nyckelharpa Journey Band das Publikum auf eine im wahrsten Sinn des Wortes stilvolle Reise um die Welt mitnehmen. Die Reise führt unter anderem nach Peru, Wales und München. Dabei hat Thomas Roth einen so zuvor noch nie gehörten, von der schwedischen und mittelalterlichen Musik losgelösten Nyckelharpa-Sound entwickelt, in dem Klassisches, Folkiges und Latinsounds zu einem einzigartigen Klangbild verschmelzen. Hinzu kommt die seltene Besetzung, die mit einem Neuzugang noch getoppt wird: Neu in der Band ist Drummer, Marimbaphon- und Vibraphonist Johannes (Joe) Doll aus Hannover. Joe Doll, der auch bei Wolfgang Stutes Band Marea spielt, hat eine besondere Vorliebe für lateinamerikanische Jazzmusik. Besonders inspirierte ihn die Zusammenarbeit mit Deutschlands Top-Salsa Orchester Havana. Internationale Erfolge konnte er am Vibra- und Marimbaphon mit der Latin-Pop Formation Senor Coconut sammeln.

Der Asperger Harald Scharpfenecker, Garant für gepflegten Akustikgitarrensound, sowie E-Bassist Frank Bittermann aus Leonberg sind ebenfalls mit an Bord.