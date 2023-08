Nyckelharpa Journey. Electronic Trip mit Thomas Roth & Stephen Elzenbeck

Theoretisch hätte Tobias Mayer zu seinen Lebzeiten in einer seiner Sternenforschungspausen den wunderbaren Klängen einer Nyckelharpa lauschen können. Wenn, ja wenn es einen Nyckelharpaspieler wie Thomas Roth damals gegeben hätte. Da dies aber eher unwahrscheinlich ist, holen Stephen Elzenbeck und Thomas Roth dies jetzt im Rahmen des Marbacher Tobias Mayer Jahres 2023 nach. Zu den originalen Klängen der Nyckelharpa gesellen sich nun - ganz im mayerschen Sinne - Elektrosounds hinzu, wie sie direkt von fernen Sternen kommen könnten. Daran hätte der Astronom sicher seine helle Freude gehabt.

Thomas Roth lotet seit Jahrzehnten die Möglichkeiten der Nyckelharpa aus. Experimentierfreude und spielerische Raffinesse haben ihn weltweit bekannt gemacht. Er wird wegen seines mal atemberaubend schnellen und rhythmisch faszinierenden, mal tief sentimentalen Spiels auch der „Hexenmeister auf der Nyckelharpa“ genannt. Nyckelharpa Journey steht für eine musikalische Weltreise. Roth taucht in folkige, klassische und rockige Musikwelten ein, streift Städte und Länder wie Wales, Israel, Peru, München oder Turin. Auftritte als Solist mit Sinfonieorchester und in unterschiedlichen Besetzungen führten ihn unter anderem ins Pariser Olympia oder an den Broadway New York. Zu den festen Formationen gehört die Band (Keyboards, Marimba, Vibraphon, Drums und Bass) sowie das Duo mit dem Pianisten Frank Tischer, mit dem Roth auch in Kammermusikreihen auftritt. Zum ersten Mal führt ihn seine Reise nun in elektronische Gefilde.

Der DJ, Producer, Sounddesigner und Performer Stephen Elzenbeck schafft beeindruckende Klangwelten. Mit seinem immensen Gespür für den dramaturgischen Einsatz von Musik verleiht er unter anderem Theaterproduktionen und Jingles mit dem für ihn typischen Stil ein neues akustisches Gesicht. Live performt Elzenbeck mit seiner Band Batterien und veröffentlicht regelmäßig Tracks auf den bekannten Streamingportalen. Thomas Roth begibt sich mit der Nyckelharpa, deren Wurzeln in Schweden liegen und Jahrhunderte zurückreichen, in die elektronischen Sphären der Gegenwart. Wenn die charakteristischen Klänge der Nyckelharpa mit dem Beat von Stephen Elzenbeck verschmelzen, entsteht eine einzigartige, fantastische Energie.