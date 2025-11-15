Nyckelharpa Journey - Electronic Trip

Nyckelharpa bedeutet „Schlüsselgeige“ und hat ihre Wurzeln im mittelalterlichen Schweden.

Experimentierfreude und spielerische Raffinesse auf diesem außergewöhnlichen Instrument haben Thomas Roth weltweit bekannt gemacht. Auftritte als Solist, mit Sinfonieorchestern und in unterschiedlichen Besetzungen führten ihn unter anderem ins Pariser Olympia und an den Broadway New York. Zum ersten Mal trifft seine musikalische Weltreise nun auf die elektronischen Sphären der Gegenwart. Der DJ, Producer, Sounddesigner und Performer Stephen Elzenbeck schafft beeindruckende Klangwelten. Wenn die charakteristischen Klänge der Nyckelharpa mit seinen Soundcollagen und Beats verschmelzen, entsteht eine einzigartige, fantastische Energie.

Die Marbacher Zeitung zur Premiere des Projekts am 23. September 2023 im Marbacher Schlosskeller: „…so war auch die erste öffentliche Duo-Darbietung wie ein Hexentanz: temporeich, sinnlich, furios, wellenartig und im wahrsten Sinne „ekstatisch“, wie ein Besucher es ausdrückte…“