Das Oßweiler Musikfest findet traditionell am ersten Juli-Wochenende auf dem Festplatz Hinter der Holderburg statt.

Im Jahr 2018 bereits zum 70. Mal! Zusammen mit dem 95-jährigen Jubiläum des MVO ein besonderer Grund zum Feiern. Damit ist das Musikfest ein nicht wegzudenkender Teil des Kulturlebens in und um Ludwigsburg.

Freitag: Eröffnung mit dem Oßweiler Abend der Firmen und Vereine, Gastkapelle und Fassanstich

Samstag: Good News

Sonntag: Ökumenischer Gottesdienst, Frühschoppen & Jugendfestival

Montag: Großes Finale mit Stimmungsmusik der Spitzenklasse

Unermüdlich arbeiten Vereinsmitglieder und ehrenamtliche Helfer in der Woche davor, um das Festzelt pünktlich am Freitagabend für die Besucher zu öffnen. Vier Tage herrscht Ausnahmezustand in Oßweil, Gäste aus nah und fern kommen zusammen und feiern im Zelt oder im Biergarten miteinander. Die Ludwigsburger Cover-Band Good News ist seit vielen Jahren Bestandteil des Programms und zieht sowohl eingefleischte Rock-Fans, als auch Freunde und Freundinnen des MVO an. Die MVO-Bar bietet freitags, samstags und montags einen beliebten Treffpunkt. Das Speiseangebot von Fleischbrot bis Gemüsepfanne lässt kaum einen Wunsch offen.

Der Musikverein Ludwigsburg-Oßweil lädt Sie herzlich ein ins Festzelt an allen vier Musikfest-Tagen!