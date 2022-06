Das Oßweiler Musikfest findet traditionell am ersten Juli-Wochenende auf dem Festplatz Hinter der Holderburg statt. Sehen und gesehen werden heißt es für alle Oßweiler und Oßweilerinnen. Eines der großen Traditionsfeste und im ganzen Landkreis bekannt. Der MVO freut sich auf Ihren Besuch!

2022 wird von Samstag bis Montag gefeiert auf dem Festplatz Hinter der Holderburg! Samstagabends bleiben wir unserem Konzept treu und begrüßen eine rockige Band in Oßweil! Am Musikfestsonntag konnten wir die bekannte Blasmusikkapelle "5er Blech" für uns gewinnen! Ein einmaliges Highlight in der Region und ein Muss für alle Freunde der traditionellen Blasmusik. Unermüdlich arbeiten Vereinsmitglieder und ehrenamtliche Helfer in der Woche davor, um das Festzelt pünktlich am Freitagabend für die Besucher zu öffnen. Drei Tage herrscht Ausnahmezustand in Oßweil, Gäste aus nah und fern kommen zusammen und feiern im Zelt oder im Biergarten miteinander. Die MVO-Bar bietet samstags und montags einen beliebten Treffpunkt. Das Speiseangebot von Fleischbrot bis Gemüsepfanne lässt kaum einen Wunsch offen. Der Musikverein Ludwigsburg-Oßweil lädt Sie herzlich ein ins Festzelt an allen drei Musikfest-Tagen!