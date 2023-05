Das Oßweiler Musikfest findet traditionell am ersten Juli-Wochenende auf dem Festplatz Hinter der Holderburg statt. Sehen und gesehen werden heißt es für alle Oßweiler und Oßweilerinnen. Eines der großen Traditionsfeste und im ganzen Landkreis bekannt. Im Jubiläumsjahr 2023 wird von Freitag bis Montag gefeiert auf dem Festplatz Hinter der Holderburg! Unermüdlich arbeiten Vereinsmitglieder und ehrenamtliche Helfer in der Woche davor, um das Festzelt pünktlich am Freitagabend für die Besucher zu öffnen und dieses Jahr geht es sogar schon Freitagnachmittags im Biergarten los. Drei Tage herrscht Ausnahmezustand in Oßweil, Gäste aus nah und fern kommen zusammen und feiern im Zelt oder im Biergarten miteinander. Die MVO-Bar bietet samstags und montags einen beliebten Treffpunkt. Das Speiseangebot von Fleischbrot bis Gemüsepfanne lässt kaum einen Wunsch offen. Der Musikverein Ludwigsburg-Oßweil lädt Sie herzlich ein ins Festzelt an allen vier Musikfest-Tagen!

Beim Ossweiler Musikfest im Jubiläumsjahr sollen keine Wünsche offen und kein Auge oder Kehle trocken bleiben! Wir haben für vier Tage ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt, bei dem man zwischendurch eigentlich kaum nach Hause gehen kann . Ein paar Highlights wollen wir Ihnen heute schon verraten!

Freitag:

- ab 16 Uhr Warm-Up im Biergarten

- 19 Uhr Einlass ins Zelt

- 20 Uhr Friendly ElfSamstag:

- Jubiläumsfestumzug

- Massenchor auf dem Festplatz

- 18 Uhr Fassanstich

- MVO & seine GästeSonntag:

- 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

- 11.15 Uhr MVO-Frühschoppen

- 14 Uhr Jugendnachmittag

- 17 Uhr 6er Blech im Biergarten

- 19 Uhr Viera BlechMontag:

- 14 Uhr Seniorennachmittag

- 18 Uhr MVO Jugend

- 19 Uhr Gastkapelle

- 21 Uhr MVO Festausklang