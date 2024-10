Ein einmaliges Live-Erlebnis mit Streichern, Band und Chor!

Echte Kunst, Echte Schönheit.

Gemeinsam mit unseren Freunden Luna Simao, Ocean, Sarah Marie Poetry, Copain, Gella Friesen und weiteren, gestalten wir einen bisher unvergleichlichen Abend, direkt vor der Adventszeit.

In einem einzigartigen Setting erlebst du, wie wir O’Bros und unsere Gäste ihre bekanntesten Songs in einer völlig neuen Dimension interpretieren – kreativ, berührend und hautnah. Statt wilder Moshpits und donnerndem Bass erwartet dich in einer beeindruckenden Kulisse ein Abend voller authentischer Schönheit. Ein unvergessliches Erlebnis, das nicht nur die Kunst in ihrer ehrlichsten Form, sondern auch den Schöpfer aller Kunst ehrt. Staunen, anbeten und genießen.