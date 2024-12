O.N.E. Patrycja Wybrańczyk, Kateryna Ziabliuk, Kamila Drabek, Monia Muc (POL) - Jazz

Patrycja Wybrańczyk - Schlagzeug

Kateryna Ziabliuk - Klavier

Kamila Drabek - Kontrabass

Monia Muc - Saxophon

„This is a man's world / But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl“ sang James Brown schon vor fast 60 Jahren. Interessanterweise galt aber gerade der Free Jazz lange als männerdominiert. Das hat sich jedoch immer mehr gewandelt und gerade von Frauen kommen in den letzten Jahren die spannendsten Projekte dieses Genres - man denke nur an Susana Santos Silva, Jaimie Branch, Anna Webber, Ingrid Laubrock oder Anna Högberg, um nur einige zu nennen. O.N.E. ist ein super-spannendes, junges polnisches All-Women-Quartett, das es verdient, stärker in den Fokus zu rücken: Die Musikerinnen vereinen wild improvisierte Themen, Folk-Elemente mit klassischer, fast schon ECM-artiger Jazztradition. Schubladendenken hilft hier nicht. Keith Jarrett (im besten Sinne) trifft auf Tim Berne und Ornette Coleman, die Band berauscht sich an Melodien oder sendet wildgewordene Querschläger durch den Raum und hat das Publikum bei großen Festivals wie Jazzahead schon hingerissen. Hip as free jazz can be.

Pressezitat:

„Sie gehen mutig und konsequent ihren eigenen Weg. Ihr künstlerischer Weg macht und - davon bin ich überzeugt - wird uns auch weiterhin viel Freude bereiten.“ - Krzysztof Komorek, Jazz Valley / Donos Kulturalny