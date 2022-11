Bald ist es wieder soweit und Weihnachten steht vor der Tür. Als Einstimmung präsentiert das Stadtmuseum im Gelben Haus die Kabinettausstellung „O Tannenbaum. Historischer Christbaumschmuck 1850 – 1970“.

Gezeigt werden Beispiele in verschiedenen Materialien und Techniken aus über 100 Jahren. Darunter sind auch Sammlerstücke wie Glasobjekte aus Lauscha in Thüringen und Gablonz im heutigen Tschechien, wo seit dem 19. Jahrhundert hochartifizieller gläserner Christbaumschmuck in Heimarbeit hergestellt wird. Mehr über Christbaumschmuck, seine Herkunft und Herstellungsorte vermittelt die Ausstellung. Anhand ausgewählter Exponate werden die wichtigsten Hersteller, Herstellungsorte und die verschiedenen Materialien Glas, Holz, Watte, Papier und Wachs vorgestellt.

Zur Kabinettausstellung gibt es ein Begleitprogramm, unter anderem mit weihnachtlichem Basteln für alle Altersgruppen und einem Erzählcafé.