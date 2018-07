× Erweitern O.W. Himmel Banabana

O.W. Himmel (*1967) ist bildender Künstler und gleichzeitig leidenschaftlicher Archivar und Sammler übersehener oder unterschätzter Ausdrucksformen der populären Alltagskultur. Vor allem Schallplatten- und Bananenbrands haben es ihm angetan. An die Tradition der Pop Art anknüpfend, greift er in seinen Linoldrucken deren Formen auf und rückt so deren eindrückliche Zeichenhaftigkeit in den Blickpunkt. Gleichzeitig setzt er den vielen unbekannten und namenlosen Grafikern und Gestaltern dieser Logos ein Denkmal.