Während „Ballonherz“, das letzte Album des Wahl-Berliners, noch den Wunsch intonierte aus der Enge der Kleinstadt auszubrechen und ins große Weite auszuwandern, beschäftigt sich "OH WOW" nun verstärkt mit der inneren Gefühlswelt des Anfang 30 jährigen. Die Geschichte des "eigenen, kleinen Hollywoods" ist für Olson nach vier Jahren zu Ende erzählt. Nun schlägt er ein neues Kapitel auf.

Seit Veröffentlichung seines erfolgreichen Debütalbums, hat sich Olson peu à peu neuen Aufgaben gestellt. Die Zeit während und nach der Platte wollte verarbeitet und neue Themen und Ansätze gefunden werden. Während "Ballonherz" noch eine vehemente Aufbruchstimmung in sich trug und Olson sich damit erstmalig in die breite Wahrnehmung bei Musikfans wie -industrie spielte, ist der Nachfolger nun tiefgründiger geworden und zeigt eine weitere, spannende Facette des Musikers. Dabei verarbeitet Olson positive wie negative Empfindungen, bleibt seinem Faible für urban-poppige Tanzbarkeit treu, doch durchmischt seine Songs verstärkt mit introvertierten Gedanken sowie ehrlichen Geschichten aus seinem Leben. Die großen Momente, die der Künstler bereits auf seinem Erstling zu zeigen vermochte, sind auch auf dem zweiten Album weiterhin substanzieller Bestandteil seiner Künstlerpersona. Und dennoch arbeiten sich die Songs zwischen Höhenflug und Selbstzweifel, Findung und Fortschritt, äußeren Umständen und zwischenmenschlichen Beziehungen auf ganz andere Art und Weise auf, als man es von Olson gewohnt ist.

Einer der Gründe dabei ist die vollständige Übernahme der musikalischen Umsetzung. So hat er nicht nur gänzlich auf Gäste verzichtet, sondern auch fast die gesamte Produktion des Albums in die eigenen Hände genommen. Ein Umstand, der Olson ein noch größeres Maß an Kreativität entlockte und sich durch die übernommene Kontrolle hörbar positiv auf seine Songs auswirkte. Im HipHop typischen Verständnis brachte er sich selbst das Handwerk bei, um nun um ein weiteres Rüstzeug reicher, gestärkt aus seiner Schaffenspause hervor zu gehen. Wer den sympathischen Musiker nur für einen Mode bewussten Rapper mit Pop-Affinität gehalten haben sollte, wird spätestens nach den ersten Sekunden des Titelsongs begreifen, dass Olson mit all seinen neuen Songs ausgereifte Stücke Musik erschaffen hat, welche ihn zum jetzigen Zeitpunkt kaum besser repräsentieren könnten.

"OH WOW" ist ein homogenes, urbanes Album mit Pop-Appeal und Rap-Attitüde und erscheint am 24.08. bei Universal URBAN.