OH! Late night

Ihren bereits 60. Geburtstag feiern die Opernfestspiele in dieser Saison: Denn 1964 fanden zum ersten Mal die Schloss-Serenaden im Rittersaal statt. Schon bald kamen erste kleinere) Opernproduktionen dazu, ab da wuchs das Festival beständig und wurde im Laufe der Zeit zu dem, was es heute ist – eines der wichtigsten Musikfestivals in Deutschland, das inzwischen Publikum aus aller Welt anzieht.

Geburtstagsparty

Grund genug, die Korken knallen zu lassen! Zum Jubiläum gönnen sich die OH! ein neues Format, das in entspannter Atmosphäre musikalische Welten – Fremde Welten – miteinander verbindet. Egal ob Pop-Musik auf historischen Instrumenten oder klassische Melodien in jazzigem Gewand – die OH! sprengen die Grenzen der Genres und beschreiten neue Wege mit Oper, Jazz, Überraschungen von den Nixen und Tanzbarem vom DJ. Feiern Sie gemeinsam mit uns an diesem Abend voller Überraschungen bei kühlen Drinks und heißen Beats im Kunstmuseum in die Jubiläumssaison der Opernfestspiele hinein!