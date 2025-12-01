oachim Scheffler Sylvester-Classics-Disco

Auch an Sylvester bewegt der freischaffende Schwäbisch Gmünder Künstler Joachim Scheffler die Gäste im Kulturcafé nicht durch seine Malerei, sondern legt als DJ der Classics-Disco die guten alten progressiven Sounds aus den 60ern, 70ern und 80ern auf. 

 Im weiten Umkreis von Schwäbisch Gmünd sucht diese Veranstaltung ihres gleichen - also ein absoluter Geheimtipp für alle die wieder eintauchen wollen in die „good old times“!

a.l.s.o. ...kulturcafé Goethestraße 65, 73525 Schwäbisch Gmünd
Silvester
