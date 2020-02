Das Folk-Duo Oak Hill Road, das mittlerweile deutschlandweit unterwegs ist, bringt sein zweites Album an den Start. Die musikalisch gereifte Band, hat sich auf „The Heart Of Fall“ einerseits konsequent weiterentwickelt, ist sich aber auch in vielem treu geblieben. So hat man beim Hören immer noch das Gefühl, dass hier einfach zwei Musiker vom Leben erzählen.

Man spürt aber auch eine größere Tiefe, im Guten, im Schlechten und in all den Nuancen dazwischen. Man möchte mitsingen, dazu tanzen oder sich fest an seinen Partner schmiegen. Oak Hill Road bedeutet Emotion ohne Gefühlsduselei und Anspruch ohne Elitismus.

Zweistimmiger Gesang und „meisterhaftes Spiel“ (Böhme-Zeitung) an der Gitarre ergeben einen Sound, der schlicht und eingängig, vertraut aber nicht verstaubt klingt.

Wer ein „unvergessliches Konzerterlebnis“ (Augsburger Allgemeine) sucht, der kann sein Ziel hier erreichen.