Oase - deine Auszeit auf dem Gaffenberg

Die Oase ist dein Place to go wenn du dir eine Auszeit vom Alltag wünschst. Dich nicht ums Mittagessen kümmern müssen, deine Kinder spielen mit andern Kindern, du kannst kreativ werden, Cappu und Kuchen genießen, das tun was dir gut tut.

In ungezwungener Atmosphäre neue Menschen kennen lernen und dich vernetzen. Wann kam das das letzte Mal in deinem Alltag vor? All das ist bei der Oase möglich, du kannst dazu kommen ohne dich anzumelden und die Menschen mitbringen, die dir guttun. Wenn du magst kannst du mit einer Spende unsere Arbeit unterstützen, grundsätzlich ist sie aber kostenlos.

Weitere Infos auf hn-mittendrin.de