Oase - deine Auszeit im Garten

Die Oase ist ein Angebot für alle, um die Seele baumeln und es sich gut gehen zu lassen. Wir öffnen die Tore unseres Gartens und wer auch immer will, darf eintreten und wird verwöhnt.

Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und um 17 Uhr zünden wir ein Feuer an, damit du deine mitgebrachte Wurst grillen kannst. Wir stellen Stockbrotteig zur Verfügung. Dazwischen gibt es ein kleines Kinderprogramm, viel Zeit für Gespräche, ruhige und schattige Plätze, um zur Ruhe zu kommen und die Möglichkeit, Wikingerschach, Volleyball, Fußball und anderes zu spielen. Besonders beliebt bei unseren Kleinen ist die Matschküche und der Brunnen. Hier darfst du deinen Platz finden und dem nachgehen, was dir gerade guttut. Es ist auch möglich, nur teilweise an der Oase teilzunehmen.