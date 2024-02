Ob weiß, ob braun, ob blau - Das Ei ist ein toller Bau

Das Ei ist eine geniale Erfindung der Natur – ein Schutzraum mit Rundumversorgung, in dem sich ein neues Lebewesen entwickelt. Aber wie geht das in einer geschlossenen Schale? Zum Wachsen braucht man schließlich Nährstoffe, Vitamine und Luft zum Atmen. Wie kommt das ins Ei und verbrauchte Luft wieder raus? Was ist mit dem Platz, wenn das Küken größer wird? Und wie kommt man aus so einem engen Raum überhaupt raus? Eier gibt in vielen Größen, Farben und Formen. Alleine bei Vögeln ist die Vielfalt enorm. Woran das liegt? Zufall ist es jedenfalls nicht.