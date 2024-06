Oberneudorf präsentiert sich

Ein Fest unter dem Motto „Rund um den Prinzenstein“ wird am Samstag, 6. Juli in Oberneudorf veranstaltet. Start des Festbetriebes ist um 14 Uhr.

Außerdem werden drei Wanderungen angeboten: Die erste Wanderung führt zum Rüdtschen Eck, Besichtigung des Odenwaldringdenkmals, wieder zurück und am Bildstock den Grasweg hoch, um an der alten Bundesstraße einen tollen Aus- und Weitblick über Oberneudorf zu präsentieren und anschließend wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Die zweite Wanderung geht am Hof Hemberger vorbei Richtung Grillplatz und weiter zum Prinzenstein. Auf dieser Strecke werden Martin und Felix Egenberger ihre Holzarbeiten vorführen. Am Prinzenstein wird Wolfgang Mackert einige Geschichten zum Grillplatz erzählen. Auf der nächsten Etappe wird Bernhard Linsler seine Station haben und Einblicke in das Thema Wald und Forst in Oberneudorf geben. Danach geht es zur Imkerei und nach Besichtigung auf dem Anwesen Mackert geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Last but not least wird als dritte Tour eine gemeinsame Ausfahrt mit dem Fahrrad angeboten. Diese Tour deckt alle Stationen sowie eine Strecke des Odenwaldringes ab. Abendlicher Ausklang ist am Dorfgemeinschaftshaus.