Am Wochenende Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juli feiert ganz Bödigheim rund um das Jugendhaus.

Die Grundschule wird ein Theaterstück aufführen, die Vereine werden sich präsentieren und es werden Führungen durch das Schloss angeboten. Partytime gibt es am Samstagabend, wenn die Band FIZZ GIN mit Regenbogen Zwei-Moderator Pfeffer am Jugendhaus einheizt. Am Sonntag werden im Anschluss an den Festgottesdienst Unterhaltungsmusik und viele Aktionen rund um die Schloßstraße geboten.emeinschaftshaus.