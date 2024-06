Jährliches Musikfest des Musikvereines Hettigenbeuern e.V. - Heddebörmer Musikanten Es werden wieder zahlreiche befreundete Musikvereine zur musikalischen Unterhaltung an der Freizeitanlage "Am Götzenturm" in Hettigenbeuern aufspielen.

Götzenturmfest vom 20.- 22.07.2024

Samstag 20.07.2024 ab 16.00 Uhr Festbetrieb

17:00-20:00 Uhr Musikverein Allfeld

ab 20:30 Uhr Musikverein Unterschüpf

Sonntag 21.07.2024 11:00-13:00 Uhr Rittersbach

ab 14:00 Uhr Jungmusiker Heddebörmer Musikanten

ab 14:00 Uhr Ehrungen Heddebörmer Musikanten

16:00-19:00 Uhr Musikverein Roigheim

ab 19:30 Uhr Musikverein Mudau

Sonntags gibt es beim Götzenturmfest Aktionen für Jung und Alt, wie beispielsweise eine Spielstraße, der Musikverein wird hier vom Sportverein/Kinderturnen unterstützt

Montag 22:07.2024 ab 16:00 Uhr Festbetrieb

18:00-20:00 Uhr Musikverein Heidersbach

ab 20:30 Uhr Heddebörmer Musikanten