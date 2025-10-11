Obernstage

Tucanos 5000, Playground, Krautpüree, Hit the Five.

Die Tucanos 5000 haben sich im Jahr 2012 in Tübingen gegründet und bestanden ehemals aus 6 Musikern. Seit 2017 spielt die Band in einer energetischen dreier Besetzung aus Drums, Bass, Gitarre + Synthesizer.

Die Tübinger Band Playground spielt tief im Blues verwurzelten Rock. Der Sound der fünfköpfigen Truppe wird geprägt durch das Powerpaket Jean Junior am Mikrofon, den Gitarristen Volker und Martin an den Keyboards, die unüberhörbar mit dem Rock der 70er groß geworden sind.

Krautpüree steht für groovige Rockmusik mit authentischen deutschen Texten, die direkt „nach vorne“ geht und nicht nur die Bandmitglieder begeistert. Stets das Ziel vor Augen einfach gute Rockmusik zu erschaffen, werden die allermeisten Stücke in der Krautrockküche selbst gekocht.

6 Jungs aus Reutlingen die mächtig Lust an der Musik haben. Eine Mischung aus Rock n‘ Roll, Country und Blues. Alle Lieder sind vom Stil her unterschiedlich. Die Genres verschmelzen miteinander. Hit The Five schöpfen mühelos aus allen Stilen und machen etwas Eigenes daraus.