Oberstufenpartyy white Edition

Die Sommerferien müssen gebührend gefeiert werden und wir bieten euch eine riesige Sommer-Party mit großem Außenbereich.

Wir setzen noch einen obendrauf! Freut euch auf die wohl größte 16er Party aus der Region mit Schwarzlichtkanonen, um den Club zum Strahlen zu bringen. Zieht euch etwas Weißes an. #WHITEPARTY Feiert mit euren Freunden und tanzt zu den besten Hits auf dem Mainfloor aus Hip-Hop, Rap, R´n´B, aktuelle Hits und auf dem Second Floor zu heißen Reggaeton Beats. • Einlass ab 16 Jahren bis 24:00 Uhr • Personalausweis erforderlich • Kein Mindestverzehr • Keine Verlängerung möglich MAIN FLOOR: DJ TimMo (Hip-Hop, Rap & aktuelle Hits) SECOND FLOOR: DJ Sa Ora (Reggaeton) MEGA OUTDOOR AREA: Chillt in unserem großen Außenbereich