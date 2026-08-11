Für Spannung und Abwechslung in den Laufwettbewerben ist gesorgt:

Vom 10-km-Hauptlauf über den 5-km-Jedermannlauf, 5-km- und 10-km-Walking/Nordic-Walking bis hin zu den Schüler- und Bambiniläufen ist für alle Alters- und Leistungsklassen etwas dabei. Insgesamt stehen sieben Laufkategorien zur Auswahl.

Die abwechslungsreiche Strecke rund um den Breitenauer See zeigt sich gerade im Herbst von ihrer schönsten, bunten Seite und bietet damit beste Voraussetzungen für einen sportlichen Lauf in besonderer Atmosphäre.

Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss an die jeweiligen Läufe statt. Alle Bambinis und Schülerinnen und Schüler erhalten eine Medaille.

Beim Jedermannlauf, Walking/Nordic-Walking und Hauptlauf erhalten alle Teilnehmenden ein Teilnehmergeschenk. Die drei Erstplatzierten der Gesamtwertung bei den jeweiligen Wettbewerben dürfen sich zusätzlich über ein Weinpräsent freuen.

Sichert euch jetzt euren Startplatz!

Der Anmeldeschluss für die Voranmeldung ist am Sonntag, den 25. Oktober 2026, um 24:00 Uhr.

Die Online-Anmeldung und weitere Informationen findet ihr unter:

45. Obersulmer Volkslauf - Rund um den Breitenauer See, 08.11.2026 : : my.raceresult

Die Startnummernausgabe beginnt ab 8:00 Uhr direkt im Start-/Zielbereich am Breitenauer See.

Auch Nachmeldungen sind online bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Die ersten Läufe beginnen ab 9:40 Uhr.