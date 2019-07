Obese + Satanic Hippies (NL)

OBESE haben im letzten Jahr mächtig Eindruck bei uns hinterlassen. Wie fantastisch, dass sie uns wieder besuchen, diesmal mit ihren Kumpels von den SATANIC HIPPIES (allein der Name schon, göttlich!). Will sagen, datt jibbt fett tiefergelegten Heavy Stoner Rock aus Holland und vom Allerfeinsten am 01.08. in der EMMA. Das wird unser letztes Konzert vor der Sommerpause, und das wird denkwürdig. Hoho, dagegen wirken Black Sabbath wie Grundschüler...