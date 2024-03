Auftakt unserer Jubiläumskonzertreihe am 12.04.24 um 19.00 Uhr: OBHUT “Wiegenlieder zum Aufwachen”

Ensemble 𝑬𝒄𝒉𝒐_𝒗𝒐𝒏_𝒏𝒊𝒄𝒉𝒕𝒔: Ingala Fortagne (Sopran), Pina Rücker (Quarzglasschalen)

Ein Konzert mit komponierten und überlieferten Wiegenliedern.

Mit dem zarten Motto „Wiegenlieder“ weckt das Programm des Konzerts OBHUT des Ensembles „echo_von_nichts“ Erinnerungen an die eigene Kindheit; vielleicht an die Stimme der Mutter oder an die eigenen Versuche, Kinder durch das Singen zu beruhigen und in den Schlaf zu wiegen.

Aber nicht nur die heile Welt eines Kindheitstraums kommt in den Wiegenliedern zum Ausdruck, sondern auch die bittere Realität der Welt, in die wir hineingeboren werden und mit der wir uns auseinandersetzen müssen, in der wir Obhut suchen oder Obhut geben.

Der Gesang eines Wiegenliedes kommt aus dem Herzen. Dieses Konzert ist der überraschende Versuch, Wiegenlieder nicht zum Einschlafen, sondern im Gegenteil als Weckruf an das eigene Herz zu hören. (Grußwort von dem Komponisten Elmar Lampson)

Sie hören jiddische, hebräische Wiegenlieder und ein musikalisches Gebet aus dem Warschauer Ghetto, ergänzt durch komponierte Wiegenlieder u.a. von Hanns Eisler, Arvo Pärt, Rivka Boyarskaya und Darius Milhaud u.a..

Ensemble echo_von_nichts und Gäste

Sopran – Ingala Fortagne

Quarztiegel – Pina Rücker

Chor der Waldorfschule Heidenheim

Klavier – Kristin Geisler

Euphonium – Benjamin Klitzke

Eintritt frei – Spenden für die Sanierung des Festsaals erbeten