Objekt des Monats 47/52 - Fliegerheld? Die Kriegsbriefe des Esslingers Oskar Bechtle

Fliegerheld? Die Kriegsbriefe des Esslingers Oskar Bechtle / Vortrag zum Objekt: Lena Kirchner

Im Ersten Weltkrieg wurden Piloten zu Idolen. Sie standen für eine angeblich ritterliche Art der Kriegführung und die Herrschaft über aufregend moderne Technik. Einer von ihnen war Oskar Bechtle (1895–1990), dessen Vater die „Eßlinger Zeitung“ herausgab. Oskar Bechtle diente seit 1913 beim Militär. Nach Kriegsbeginn führte er eine Kompanie des Grenadier- Regiments 123 an der Westfront. Zum 10. Oktober 1916 gelang ihm die Aufnahme in die Fliegertruppe. Er steuerte Aufklärungsfl ugzeuge und kam im Stabsdienst zum Einsatz. Zuletzt leitete er die Fliegerschützenschule in Großenhain/Sachsen. Von Oskar Bechtle sind viele Kriegsbriefe erhalten. Sie dokumentieren eindrucksvoll „seinen“ Krieg – erst im Schützengraben, dann am Himmel. Er selbst sprach 1916 salopp von „Luftveränderung“.

Lena Kirchner studiert Geschichtswissenschaften und Rhetorik in Tübingen. Während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres im Stadtarchiv Esslingen erschloss sie Oskar Bechtles Nachlass.