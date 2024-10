Objekttheater

Welche Beziehung hat eigentlich der Lampenschirm mit der Tischdecke? Was kann ein Besenstiel alles sein? Welche Bewegung macht eine Keksdose? Welches Geräusch ein Zollstock? Was erzählt die verstaubte CD? In dem Workshop rücken Alltagsgenstände ins Rampenlicht. Wir lassen scheinbar leblose Objekte lebendig werden, lassen sie Geschichten erzählen, mal ganz leise, mal ganz laut, mal mit vollem Körpereinsatz, dann mit einer Schnur ferngesteuert. Wir erkunden ihre noch nicht gesehenen Funktionen, erforschen ihre Innenwelten und spüren ihre Beziehung zu anderen Objekten auf. Durch Improvisation und Techniken des Figurentheaters entwickeln wir eigene kleine Szenen mit Geräuschen, Bewegungen und Worten, denn Gegenstände sind manchmal eigenwilliger als wir denken... Dieser Workshop richtet sich an alle Interessierte, egal ob mit oder ohne Vorerfahrung.