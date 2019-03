OB M. Bulander: Politik vor Ort

Der in direkter Volkswahl gewählte Bürgermeister hat in Baden-Württemberg eine starke Stellung.

Der in direkter Volkswahl gewählte Bürgermeister hat in Baden-Württemberg eine starke Stellung. Er ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderates, dessen Sitzungen er vorbereitet und Beschlüsse vollzieht. Gleichzeitig leiter der Bürgermeister die Gemeindeverwaltung. Damit ist er Chef der auf ihn zugeschnittene Verwaltung, bestimmt die Organisation und ist Dienstvorgesetzter der Gemeindemitarbeiter. Zudem ist er Repräsentant und Rechtsvertreter der Gemeinde.

Wie funktioniert das, wenn der Bürgermeister als einziges Mitglied des Gemeinderates in die Entscheidungsvorbereitung, in der Phase der Beratung und rechtsgültigen Entscheidungen im Gemeinderat und schließlich in der Umsetzung entscheidend mit dabei ist? Wie kann ein Bürgermeister zwischen Verwaltung und Politik eine Stadt führen?