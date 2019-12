Baumschnittkurs mit Praxisdemonstration und eigenem Schneiden.

Sindelfinger BürgerInnen wird in diesem Kurs eine Anleitung zum fachgerechten Obstbaumschnitt gegeben. Neben einer Vorführung an städtischen Obstbäumen auf dem Herrenwäldlesberg besteht die Möglichkeit unter Anleitung in Gruppen selbst Bäume zu schneiden. Schnittwerkzeuge stehen in geringem Umfang zur Verfügung, wenn möglich jedoch eigene Scheren mitbringen. An wettergerechte Kleidung denken, der Kurs findet nur im Freien statt.

Veranstaltungsort: Parkplatz Burghaldenfriedhof Hohenzollernstraße.