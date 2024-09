Lasst uns gemeinsam Spieleneuheiten entdecken…oder auch altbewährte Spiele wiederentdecken! Ihr könnt in großer Runde spielen oder auch in kleinen Gruppen. Freut euch auf Spannung, Spiel und Spaß in unserer Bücherei.

Wann? am Mittwoch, 30.10.2024 zwischen 10 - 12 Uhr (Herbstferien)

Anmeldung erforderlich, ab 8 Jahren