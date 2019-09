Ein Gastspiel des Hans Otto Theaters Potsdam im Rahmen des 6. Interkulturellen Theaterfestivals MADE IN GERMANY

Noch nie hat sie ihre Heimat verlassen: Haifa – eine alte Frau aus der Wüste im Norden des Irak. Ihr Mann ist gestorben, ihre Kinder haben das Haus verlassen. Klaglos lebt sie ihr vertrautes Leben. Dann kommen Männer in das Dorf. Männer auf Transportern mit Maschinengewehren in den Händen. Sie erschießen alle Bewohner*innen der Siedlung. Nur Haifa und ihre vierjährige Enkeltochter Nassim überleben das Massaker. Sie begeben sich auf die Flucht aus ihrem durch den Krieg zerstörten Land. Weit weg. An einen Ort, wo es schön ist. Wo sie sicher sind. Irgendwo im fernen Europa. Ein Hirte will ihnen helfen, aber er wird von Terroristen erschossen. Seine drei kleinen Söhne schließen sich der Fluchtgemeinschaft um die mutige alte Frau an. Immer wieder geraten sie in lebensbedrohliche, schier aussichtslose Situationen. Sie erfahren Durst, Hunger, Kälte, Erschöpfung, Mutlosigkeit, aber auch Augenblicke von Euphorie und Hoffnung. Es begegnen ihnen Leute, die aus ihrem Unglück Profit schlagen und sie wie Vieh behandeln. Andere wiederum zeigen überraschend Zeichen von Menschlichkeit. Immer wieder wachsen Haifa Kräfte zu, von denen sie selbst nicht ahnte, dass sie in ihr stecken. Was sie am Leben hält, ist der Wille, nicht zu sterben.

Stefano Massini gehört zu den wichtigsten Autoren der italienischen Gegenwartsdramatik. Seine Stücke werden in ganz Europa gespielt. „Occident Express“ vermittelt auf eindringliche, aber unsentimentale Weise, was die Flucht über die Balkanroute konkret bedeuten kann. Zugleich erzählt das Stück mit archaischer Wucht von einer existenziellen Grenzerfahrung: vom elementaren Kampf des Menschen um sein Leben und seine Selbstachtung.

Um 18:30 Uhr erwartet Sie im Foyer Kammertheater ein Sektempfang mit der anschließenden, feierlichen Festivaleröffnung des 6. Interkulturellen Theaterfestivals „Made in Germany“ statt.