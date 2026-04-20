Ocean Eyes presents: Gottmik in concert

The queer icon has arrived: Gottmik live in concert.

Gottmik wird nicht nur selbst auftreten, sondern von zwei großartigen Gastmusiker*innen unterstützt – ein Konzert, das ihr nicht verpassen solltet.

🌈 Was euch erwartet:

Eine unvergessliche Nacht voller Live-Musik, Performances und Überraschungen. Gemacht für und von Queers, Girls, Gays, Theys, Lovers & Allies.

Early Bird & Regular Tickets jetzt sichern — limitierte Kapazität!