Ocean Eyes presents: Gottmik in concert

The queer icon has arrived: Gottmik live in concert.
Gottmik wird nicht nur selbst auftreten, sondern von zwei großartigen Gastmusiker*innen unterstützt – ein Konzert, das ihr nicht verpassen solltet.
🌈 Was euch erwartet:
Eine unvergessliche Nacht voller Live-Musik, Performances und Überraschungen. Gemacht für und von Queers, Girls, Gays, Theys, Lovers & Allies.
Early Bird & Regular Tickets jetzt sichern — limitierte Kapazität!
Info
Kulturquartier Königstraße 49, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart
Konzerte & Live-Musik