2024 bringt Octafish das neue Album |:Start 30 Stop:| auf die Bühnen der Welt. Das ist energiegeladene Musik und Widerspruch pur - Industrial Fake Jazz. Tanzbar vertrackte Tracks, präzise durchkomponiert und improvisiert. Mathematisch konstruierte Grooves und Melodieschnipsel - von langer Hand geplant - spontan abgefeuert. Emotional schräge Klangflächen mit Herzenswärme und Gänsehaut.

Hypnotische Grooves & außerirdische Melodien. Handarbeit & Elektronik. Und dennoch: es klingt nach Jazz. Von einem “gewagten Klangbild” spricht das Musikmagazin Jazzpodium, wertet die Musik als “experimentelle Extraklasse”.

INDUSTRIAL FAKE JAZZ hat die Band selbst ihren Sound benannt: Rock-Kaskaden à la King Crimson, der musikalische Humor von Frank Zappa, an die New Yorker Experimental-Szene erinnernde Fake-Jazz-Klänge. Eine Mischung, die auch schon international überzeugen konnte; so wurde bereits mit Ex-Zappa-Gitarrist Mike Keneally zusammengearbeitet.