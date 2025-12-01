Odd Couple sind sowas wie die Krautrock-Cousins von International Music.

In Zeiten, in denen die Realität hinter gefilterten Bildern verschwindet und Musik zunehmend von Algorithmen geprägt wird, legen Odd Couple mit ihrem neuen Album „Rush-Hour des Lebens“ ein warm-buntes Album vor, das an eine Zeit erinnert, in der Musik noch handgemacht war – roh, spielerisch, fehlerhaft und dadurch überzeugend. Herausgekommen ist eine Medizin gegen digitale Oberflächen und verkürzte Inhalte. Diesem Album zuzuhören ist wie sich einen Trip schmeißen, aber nicht um Realitätsflucht zu betreiben, sondern um wieder mehr von der Tiefe des Moments spüren.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass in „Rush-Hour des Lebens“ ein bisschen vom frühen „Die Sterne“-Sound durchscheint. Es wird die unbändige Liebe zu Fuzzgitarren sein, zu starken Hooks und gut garnierten Synthies und natürlich verschachtelten 90s Beats, die hier helfen, den Texten zu voller Strahlkraft zu verhelfen.