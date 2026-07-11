Odie-Disco

Herzliche Einladung zur Oldie-Disco am Samstag, 7. November 2026 im Jugendclub Pfäffingen.
Die besten Oldie-Songs, Drinks & more, Special Guests: Ehemalige Clubler.
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Jugendclub Pfäffingen Herrschaftsgarten 25, 72119 Ammerbuch
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Herzliche Einladung zur Oldie-Disco am Samstag, 7. November 2026 im Jugendclub Pfäffingen.
Die besten Oldie-Songs, Drinks & more, Special Guests: Ehemalige Clubler.
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