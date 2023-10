Nach zehn Jahren Krieg um Troja tritt Odysseus mitsamt Gefährten den Weg nach Hause an. Das Unterfangen entspinnt sich zu einer Irrfahrt, indes abermals zehn Jahre ins Land gehen. Nebst abenteuerlichen Begegnungen mit Sirenen, Zyklopen, Nymphen, Lotophagen und Phäaken stellt sich der Mannschaft die Frage, ob es nach zwanzig Jahren Krieg und der sich anschließenden Odyssee überhaupt ein Zurück gibt. Zurück zu den Kindern, die mittlerweile erwachsen sind, zurück zu den Ehefrauen, die des Wartens vielleicht müde geworden sind. Zurück in eine Normalität, wie sie vor dem Krieg bestand.

Wie verändert Krieg einen Menschen? Wie schreiben sich Kriegs- und Fluchterfahrungen in den Körper ein? Was passiert, wenn der veränderte Mensch in seine Heimat zurückkehrt, die sich ebenfalls verändert hat? Was macht Krieg mit der Liebe?

Unter Leitung des Choreografen Yaron Shamir und des Regisseurs Enrico Urbanek gehen ein vierköpfiges Tanzensemble sowie das inklusive Ensemble und drei Schauspieler*innen des Theaters diesen Fragen nach. Dabei verbindet das spartenübergreifende und inklusiv besetzte Tanz-Theater-Projekt Elemente des zeitgenössischen Tanzes mit Mitteln des Sprechtheaters zu einem abendfüllenden Stück.