Mitreißender Swing mit der Landes-Lehrer-Bigband

2002 vom damaligen Jazzbeauftragten des Landes gemeinsam mit Klaus-Dieter Mayer, dem Sänger der Formation, ins Leben gerufen, hat sich die Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg nach über 20 Jahren ihres Bestehens einen neuen Namen zugelegt. Warum? Weil es an der Zeit war!

Es gleicht wahrhaft eine „Odyssey“ bis 20 Vollblutmusiker, allesamt Lehrer im Schuldienst in „the länd“, sich an irgendeinem Ort in Baden-Württemberg zusammenfinden, um eine höchst konzentrierte Probe oder ein begeisterndes Konzert abzuliefern. Hat sich das Swing Orchestra erst einmal zusammengefunden, gibt es keine Odyssey mehr, denn mit Noten kennen sich die studierten Musiker aus und da ist vollkommen klar, wo es musikalisch lang geht. So ist es auch kein Wunder, dass die Bigband nach nunmehr über zwanzig Jahren mit knackigen Bläsersätzen, fetzigen Rhythmen und der nötigen Präzision, eindrucksvollen Gesangsarrangements und einer großen Auswahl an Kompositionen der großen Bigbandschreiber aufwarten kann. Dazu kommen erstklassige professionelle Soli, die das Ganze abrunden. Pure Leidenschaft für Bigbandjazz stand Pate, als die Band sich zum ersten Mal formierte und diese Leidenschaft ist nach wie vor spürbar und springt jedes Mal aufs Neue aufs Publikum über.

Musikalisch geführt wird die Band vom Lead-Saxophonisten Stefan Zenth. Organisation und Management des Odyssey Swing Orchestra liegen in den Händen des Sängers und Conférenciers Klaus-Dieter Mayer.