Die Fotografin Heidi Specker hat sich in einem eigenen Projekt mit dem Tübinger Wissenschaftsverlag Mohr Siebeck und seinen Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße und der Christophstraße auseinandergesetzt. Die daraus entstandenen Arbeiten und der Bildband, der dazu 2020 im Verlag der Buchhandlung Walther König (Köln) erscheint, werden an diesem Abend vorgestellt.