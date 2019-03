Öffentliche Führung "Johann Georg von Soldner"

Johann Georg von Soldner "live" am 17. März 2019

Vor 1.200 Jahren wurde das Benediktinerkloster in Feuchtwangen zum ersten Mal 819 in einem historischen Dokument, der „Notitia de servitio monasteriorum“, erwähnt. Diese Ersterwähnung von fiuhe-tinwanc ist der Feiergrund für unser Jubiläum „1.200 Jahre Feucht-wangen“. Zum Jubiläumsprogramm, das sich über das ganze Jahr hinzieht, gehören auch Veranstaltungen zu Johann Georg von Sold-ner. Der Feuchtwanger Johann Georg von Soldner schrieb als Physi-ker, Mathematiker, Astronom und Geodät Wissenschaftsgeschichte. Im Jubiläumsjahr kann man das Ausnahmetalent in Feuchtwangen bei Führungen näher kennenlernen und sich dabei auch ganz prak-tisch in die Geheimnisse des Triangulierens einweihen lassen.

Johann Georg von Soldner wurde am 16. Juli 1776 im Georgenhof in Feuchtwangen als Sohn des Bauern Johann Andreas Soldner gebo-ren. Durch seine hohe Begabung in Mathematik und Physik wurde er zu einem wegweisenden Wissenschaftler, der die Vermessung des Königreichs Bayern ab 1810 federführend plante und wissenschaft-lich begründete. Seit dieser Zeit gibt es exakte topographische Kar-ten. Die sich daran anschließende Kataster-Vermessung jedes einzel-nen Grundstücks begründete die Steuergerechtigkeit in Bayern. Bay-ern war damit das erste exakte Land in ganz Europa!

Die erste öffentliche Führung findet am Sonntag, den 17. März statt. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr vor der Tourist Information am Markt-platz. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.