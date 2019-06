Öffentliche Stocherkahnfahrt

Stocherkahnfahren auf dem Neckar gehört zweifellos zu jener Art Freizeiterlebnis, die so unverwechselbar zu Tübingen gehört wie der Hölderlinturm an die Neckarfront. Lange war das Kahnfahren nur jenen vorbehalten, die wie die Tübinger Studentenverbindungen eigene Kähne besaßen. Vor rund 25 Jahren ermöglichte der Bürger- und Verkehrsverein zum ersten Mal mit dem Angebot eines Stocherkahns auf Bestellung, dass jede und jeder in den Genuß einer Fahrt kommen konnte.

Aber auch Einzelpersonen und Tübingenbesucher, die sich spontan entscheiden, haben die Möglichkeit mit dem Verkehrsverein täglich eine einstündige Fahrt entlang der romantischen Neckarfront zu genießen. Denn eine gemütliche Stocherkahnfahrt ist und bleibt ein unvergessliches und heiteres Tübingenvergnügen.