Ökumenische Werkstatt

Wo ist Gott? – Gottes Präsenz zwischen Transzendenz und Immanenz.

„Ich möchte an Gott glauben, kann es aber vernünftigerweise nicht“ – so oder so ähnlich formulieren häufig Menschen ihre Probleme mit dem christlichen Glauben angesichts immer größeren Wissens über den Menschen und die Welt. Es stellt sich daher die Frage, ob christlicher Glaube sich diesem Wissen gegenüber argumentativ behaupten kann oder nicht umgekehrt grundsätzlich dadurch in Frage gestellt wird, ob unser Glaube also „vernünftig“ ist angesichts des (nicht nur) naturwissenschaftlichen Fortschritts. Der ökumenische Gesprächskreis stellt sich ausdrücklich diesen Fragen und möchte einen Raum des Austauschs und der Reflexion anbieten. Alle am Christentum Interessierten, alle Suchenden und Fragenden sind herzlich willkommen und treffen sich etwa einmal im Monat im Gemeindezentrum St. Johannes, Bachgasse 5. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Wir freuen uns über jede(n) Teilnehmer(in). Die einzelnen Abende werden von Mitgliedern der Gruppe gestaltet, meist durch einen kurzen Text oder einen kleinen Impuls, der als Sprungbrett für die anschließende Diskussion dient.