Oesch's die Dritten - Handmade Tour 2025

Endlich kommen Oesch’s - Die Dritten, die in der Schweiz längst Superstars der Volkmusik sind, mit ihrem neuen Programm und ihrer neuen CD „Handmade„ erstmalig auf große Deutschland Tournee.

Sie präsentieren ihre bekanntesten Songs und natürlich Songs aus dem neuen Album. Oesch’s die Dritten stehen vor allem für eines: Volksmusik ist Herzmusik!

Eines der Geheimnisse der Familie aus dem Schweizer Berner Oberland ist die Generationen übergreifende Zusammensetzung der Formation: Die Geschwister Melanie, Mike und Kevin Oesch stehen zusammen mit ihren Eltern Hansueli und Annemarie Oesch auf der Bühne und machen Volksmusik, als wäre es das Natürlichste der Welt. Ergänzt werden sie durch den Akkordeonisten Urs Meier. Die Familientradition hatte mit dem „Trio Oesch“ von Hans Oesch begonnen. Sohn Hansueli setzte sie mit seiner Frau Annemarie fort und als deren drei Kinder dazu kamen, also die dritte Generation, nannte sich die Gruppe Oesch´s die Dritten. Die Erfolgsgeschichte begann in den bereits 90er Jahren. Ihren Durchbruch hatten Oesch´s die Dritten 2007 durch den Sieg des Nachwuchswettbewerb des Musikantenstadls. Ihre CD aus diesem Jahr „Jodel-Zauber“ hielt sich monatelang in der Schweizer Charts und erreichte Doppelplatin.