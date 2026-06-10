OEW-Sommerkonzert 2026

Mit den brandneuen OEW-Sommerkonzerten 2026 wird erstmals in Sigmaringen ein klassisches Sinfoniekonzert der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben (KBO), geboten.

Mendelssohns „Hebriden“-Ouvertüre eröffnet den Abend mit eindrucksvollen Klangbildern von Meer, Mooren und windumtosten Bergen Schottlands. Es folgt Carl Maria von Webers Klarinettenkonzert Nr. 1 – ein romantisches Meisterwerk voller Virtuosität, Gefühl und dramatischer Spannung. Den Abschluss bildet Beethovens „Pastorale“, die mit Vogelrufen, Bachgeplätscher und Gewitter ein lebendiges Naturpanorama entstehen lässt. Ein Konzert über Landschaft, Stimmung und große Klassik.

Solist ist Paul Moosbrugger, seit 2025 Solo-Klarinettist der Dresdner Staatskapelle. Der gebürtige Dornbirner zählt zu den führenden Klarinettisten seiner Generation und trat bereits mit renommierten Orchestern auf.

Die KBO (Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben) vereint rund 70 professionelle Musiker*innen aus der Bodenseeregion und prägt seit über 30 Jahren das Musikleben im Dreiländereck.

Dirigent Benjamin Lack ist Professor in Graz, Domkapellmeister in Feldkirch und Chordirektor der Bregenzer Festspiele.

Durch den Abend führt Uta Babinecz, Violinpädagogin und erfahrene Moderatorin für Konzertvermittlung.