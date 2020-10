Da aufgrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden Bestimmungen die Europa-Tournee der amerikanischen Kompanie "Giordano Dance Chicago" entfällt und somit auch das Filderstädter Gastspiel nicht durchgeführt werden kann, ist stattdessen die junge deutsche Kompanie "Of Curious Nature" bei ihrer ersten Tour zu erleben.

Bremen/Hannover

Künstlerische Leitung: Helge Letonja & Felix Landerer

Choreografie: Helge Letonja, Felix Landerer

Im Rahmen des von TANZPAKT Stadt-Land-Bund geförderten Projektes TanzRAUM Nord betritt ein neues Ensemble unter der Künstlerischen Leitung von Helge Letonja (Bremen) und Felix Landerer (Hannover) die Bühne des zeitgenössischen Tanzes: Of Curious Nature vereint herausragende Tänzerpersönlichkeiten aus vier Kontinenten, die im Aufeinandertreffen gemeinsamen neue künstlerische Impulse und Dynamik zwischen Bremen und Hannover entfalten. Nun sind sie das erste Mal im Süden der Republik zu erleben: Mit großem Ausdrucksreichtum, atemberaubender Virtuosität und präziser Tanzsprache begeistern sie ihr Publikum.

Helge Letonja studierte klassischen Tanz in Graz und Amsterdam sowie Modern Dance bei Alvin Ailey und Erick Hawkins in New York. Der vielgefragte und -beschäftigte Netzwerker und Tanzmacher führt sein eigenes Tanzhaus und choreografiert weltweit für renommierte Opernhäuser. Für ihn ist Tanz Mittler kultureller Diversität, gesellschaftlicher Teilhabe, interdisziplinärer Kunst und Forschung. Man darf gespannt sein, wenn er choreografisch-tänzerisch die Schmuckschatulle des Klavierzyklus der 24 Préludes op. 28 von Frédéric Chopin öffnet und in Bewegung versetzt. Felix Landerer begann seine Karriere als Tänzer bei Stephan Thoss, war lange Hauschoreograf beim Scapino Ballet Rotterdam und arbeitete u.a. fürs NDT. In seiner Heimatstadt Hannover hat er, ähnlich wie Eric Gauthier in Stuttgart, eine zweite kleine Kompanie neben dem großen Staatstheater-Ballett etabliert. Er steuert Auszüge aus seiner jüngsten Arbeit CHEER bei und thematisiert darin die Flüchtigkeit der Gegenwart und das Dasein im Hier und Jetzt.

Im Angesicht der momentanen Umstände, die die ganze Welt in Atem halten, ist den Künstlerischen Leitern daran gelegen, Tanz auch in herausfordernden Zeiten einem Publikum vorzustellen. Tanz, der auf der Bühne widerspiegelt, was möglich ist, um weiter zu existieren und die ZuschauerInnen zu erreichen.

Einführung 19:15 Uhr

Dauer ca. 1,5 Stunden