KinoMobil im November

Ein autobiografisch grundierter Film von Pedro Almodòvar über einen alternden Filmemacher, der sich in Konfrontation mit Ängsten und Krankheiten seiner Vergangenheit stellt:

Salvador Mallo ist ein berühmter Regisseur – aber er hat seit Jahren keinen Film mehr gedreht. Der Tod seiner Mutter hat ihm zugesetzt und er leidet unter einer ganzen Reihe körperlicher Beschwerden. Vor allem der Rücken macht ihm zu schaffen; mit regelrechten Medikamentencocktails versucht er, die Schmerzen zu lindern. In einem Zustand depressiven Dämmers erinnert er sich an seine Kindheit in Valencia, wo er als einziger Sohn einer fürsorglichen Mutter (Penelope Cruz) das Kino und seine erotischen Präferenzen entdeckte. Salvadors Reflexionen nehmen Fahrt auf, als zwei Weggefährten aus der Vergangenheit auftauchen: der Hauptdarsteller seines ersten gefeierten Films, von dem er sich einst im Streit trennte sowie ein ehemaliger Liebhaber, der inzwischen eine Familie gegründet hat. Und schließlich, auf dem Höhepunkt seiner Krise, scheint Salavadors Kreativität wieder zu erwachen …

Diese filmische Suche nach der verlorenen Zeit kann nur ein Almodòvar so raffiniert zwischen Empathie, Humor, Melancholie und mit verschachtelten Rückblenden erzählen, dass man willig folgt. Ein anrührender, mit Grandezza inszenierter Film.