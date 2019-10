Wer noch nie von ihm gehört hat: Simon Joyner ist ein seit den frühen 90ern aktiver Singer-Songwriter aus Omaha (Nebraska). Er wird immer wieder mit Songwriter-Größen verglichen und tatsächlich finden sich in seiner Musik Anklänge an Leonard Cohen, Bob Dylan, Townes Van Zandt. Aber letztlich ist er eine eigene Größe. Sein Vortrag ist brüchig und zugleich sehr kraftvoll und eindringlich. Musikalisch oft minimalistisch ist er wagemutig, und lässt Unvorhergesehenes zu.

Beck zählt den unscheinbaren Mann zu seinen Lieblingsmusikern und für Bright Eyes’ Conor Oberst war er zugegebenermaßen die Initialzündung für dessen eigenen Stil. Er war in den frühen 90ern Anlass für den sogenannten „John Peel Incident“, das einzige Mal, dass der bekannte englische Radio DJ seine hehre Regel brach („Nur einen Song pro Platte"), und gleich Joyners ganzes Album komplett in der Sendung spielte. Es ist erstaunlich, dass Simon Joyner bisher kein größeres Publikum erreicht hat, bei all dem Lob und Respekt von renommierten wie etablierten Medien und Künstlern. – Umso besser passt er zu uns in den club w71!