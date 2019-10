Feichtmair - Harnik - Polaschegg

× Erweitern (c) Bruno Strobl Harnik, Polaschegg, Feichtmair

Energische Intensität, helle Expressivität und abstrakte Entschleunigung. Das verspricht das Zusammentreffen dieser drei schillernden Musikerinnen und Persönlichkeiten: Tanja Feichtmair, Saxofon, Elisabeth Harnik, Piano und Nina Polaschegg, Bass.

Tanja Feichtmair lebt in Ulrichsberg, improvisiert solo und in Gruppen und reflektiert dabei sowohl die Entwicklungen des freien Jazz amerikanischer Prägung als auch die Klangfarbenästhetik europäischer Herkunft. Sie hat erst kürzlich eine starke Solo-CD veröffentlicht. Bei uns war sie mit dem Trio Now zu Gast, ein wunderbares Konzert, das vom SWR aufgenommen wurde.

Elisabeth Harnik lebt in der Steiermark, arbeitet als Komponistin und Interpretin in Bereichen wie Neue Musik, zeitgenössischer Jazz und Improvisierte Musik. Zuletzt erschienen ist ihr zweites Soloalbum. Wer dabei war, wird ihr sehr schönes Duo im KULT mit Joëlle Léandre garantiert nicht vergessen haben.

Nina Polaschegg lebt als freie Musikpublizistin und Musikwissenschaftlerin in Wien. Als Bassistin widmet sie sich vor allem der freien Improvisation, beschäftigt sich aber immer wieder auch mit der historischen Aufführungspraxis Alter Musik. Für sie ist es ihr Debüt im club w71 - sie hat aber schon über unsere Konzertreihe in einer Sendung für den SWR berichtet.