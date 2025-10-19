Now And Then - Damals wie heute.

Nach der begeisternden Präsentation der Show „Musical Madness“ vor zwei Jahren im franz.K stellt der Chor jetzt sein neues Programm vor. Der Titel „Now And Then - Damals wie heute“ bezieht sich auf den gleichnamigen Song der Beatles, der 2023 erschien.

Die musikalische Zeitreise, zu der der Chor sein Publikum mitnimmt, lässt eine Vergangenheit aufleben, die vorwiegend durch Rock- und Popsongs der Beatles repräsentiert wird. Es ist der erste Auftritt von Off Track seit seiner erfolgreichen Teilnahme am diesjährigen ,Deutschen Chorfest 2025‘ in Nürnberg (2. Preis in der Kategorie „Show/Musical“).

OFF TRACK - der Rock+Pop-Chor für Ältere Tübingen und Band, Leitung Jane Rudnick:

Seit 16 Jahren ziehen die Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 65 und 89 Jahren ihr Publikum in ihren Bann und überraschen es immer wieder neu: „Ihr werdet immer besser und besser!“

Andrea Feghelm vom Deutschen Chorverband postete gar: „…. und dann unser Highlight ‚Off Track, der Rock+Popchor für Ältere in Tübingen‘. Dieser Showchor war einmalig.“