Ausgangspunkt für diese Performance sind Texte, die in Israel entstanden. Die Schauspielerin Janne Wagler arbeitete von 2015 bis 2018 für mehrere Monate als Freiwillige in einem Altersheim für Überlebende des Holocaust in Haifa und in einem Hospiz in Jerusalem.

An der Nahtstelle zwischen dem jüdischen und dem arabischen Teil von Jerusalem, liegt dieses Hospiz, in dem Juden, Christen, Muslime zusammen arbeiten, leben, sterben Der viermonatige Aufenthalt in Jerusalem war geprägt von Unruhen, die so mancher Einheimische in Israel als dritte Intifada bezeichnet. Da hinein geriet die Schauspielerin, war täglich konfrontiert mit dem aktuellen Konflikt. "Die Brücke nach Haifa" ist eine Spurensuche, eine Reise zu sich selbst, zur Familie. Texte von hoher Dichte und eine Schauspielerin, die mit wenigen Mitteln atmosphärische Bilder erzeugt, nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in ein außergewöhnliches Land. Ca. 95 Minuten ohne Pause. Alle verwendeten Bilder und Tondokumente sind Originalaufnahmen der Künstlerin.